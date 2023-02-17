محافظ القليوبية يتابع المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بنها.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بنها لمتابعتها ودفع أعمال تنفيذها بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع المحافظ أعمال رصف شارع فريد ندا، وتفقد موقع اصطفاف معدات مشروع مجابهة الأزمات، التي ستقوم المحافظة بتنفيذه بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر مارس المقبل، وتفقد أعمال إنشاء خط مياه للمحطة الوسيطة ومصنع تدوير القمامة لمدينة بنها.

وبدأ المحافظ، جولته بتفقد أعمال رصف الطبقة الرابطة المرحلة الثانية من شارع فريد ندا بدءا من نزلة كوبري المصنع الحربي وحتى مدخل الطريق الزراعي، حيث تقوم الشركة المنفذة لأعمال الرصف بوضع مادة MOC المازوت، حيث وجه بدفع الأعمال وسرعة الانتهاء من إنشاءات الأرصفة الجانبية والجزر الوسطى وتطوير الأسوار الجانبية بشكل جمالي في المدخل، مشيرا إلى أن المحافظة ستقوم بإنشاء بوابة حضارية على مدخل مدينة بنها بعد الانتهاء من أعمال الرصف لتكتمل عملية التطوير بالكامل.

وخلال جولته تفقد المحافظ، أعمال إنشاء خط مياه 10 بوصة ومحول كهرباء بقدرة ميجا وات والذي سيتم استخدامه في توزيع الكهرباء لمحطة تدوير القمامة بمرصفا، حيث وجه بدفع الأعمال للانتهاء من تركيب خط المياه ومحول الكهرباء لتبدأ المحافظة في إنشاء المشروع، ومن الجدير بالذكر أن المحافظة قامت بشراء قطعة أرض أملاك خاصة بمساحة 9.6 فدان بقرية مرصفا مركز بنها لإنشاء مصنع تدوير أو محطة وسيطة عليها لخدمة مركز ومدينة بنها والمراكز المجاورة.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد الموقع المعد لتنفيذ عملية اصطفاف معدات المحافظة، لتنفيذ مشروع مجابهة الأزمات الذي تنفذه المحافظة بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري لتدريب الأجهزة التنفيذية على كيفية التعامل مع الأزمات، حيث تفقد الموقع ووجه رئيس المدينة بالإعداد الجيد للموقع من خلال رفع نواتج قص الأشجار في كامل المساحة وتمهيد ودك الأرض بشكل جيد ودهان بلدورات الأرصفة الجانبية للمنطقة بالكامل ودهان أعمدة الإنارة وإصلاح التالف منها ومعالجة سور الأرض ودهانه بالشكل الصحيح لعدم تعرضه للصدأ فيما بعد، وتوزيع الأعلام على كامل المساحة بشكل متناسق .



ارض الاصطفاف للمعدات



المحافظ خلال الجولة



المحافظ خلال تفقد المشروعات



تركيب خط مياه



تفقد موقع اصطفاف المعدات



جانب من أعمال الرصف



جانب من تنفيذ المشروعات



رصف مدخل مدينة بنها