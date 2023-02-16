رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات البطولة الدولية لخماسى كرة القدم للوافدين

القليوبية - إبراهيم سالم

شهد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، ختام فعاليات البطولة الدولية الأولى لخماسي كرة القدم للطلاب الوافدين، والتى نظمتها الجامعة بالتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالصالة المُغطاة باستاد بنها الرياضى، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هاجر مدحت سيف النصر رئيس الإدارة المركزية للوافدين، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وممثلي سفارات الدول المشاركة في البطولة، وعمداء كليات العلوم، والتربية الرياضية، والزراعة، والدكتور أحمد يوسف مدير إدارة الوافدين بالجامعة، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية، والأمناء المساعدين بالجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وفي كلمته أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أن الاهتمام بالطلاب الوافدين يأتى على رأس أولويات الجامعات المصرية ضمن توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واستراتيجية مصر 2030، وتندرج تحت مظلة مبادرة "ادرس في مصر"، التى أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أن التوجه العام في الجامعات المصرية اليوم يصب في اتجاه تطوير رؤية الجامعات المستقبلية والسعي إلى مواكبة الركب العالمي في مجال الارتقاء بنُظم التعليم العالي، وبهدف تعزيز مكانة الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية والارتقاء بها.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن جامعة بنها تشهد نقلة نوعية من خلال تقديم الدعم الكامل لكافة كليات الجامعة لتطوير البنية التحتية واستحداث عدد كبير من البرامج التعليمية؛ بالتعاون مع كبريات الجامعات العالمية على مستوى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، بهدف مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم الجامعي.

وأضاف الدكتور جمال سوسة، أن جامعة بنها منذ نشأتها وهى تولى الرياضة والرياضيين أولوية فائقة من منطلق إيمان إدارتها بالمسئولية المجتمعية والقومية وتضع الرياضة ضمن أولوياتها وتؤكد على دعمها للموهوبين ورعايتهم، مؤكدا على أن الأنشطة الطلابية بصفة عامة والأنشطة الرياضية بصفة خاصة تمثل محوراً هاماً من محاور بناء الشخصية المتكاملة كمتطلب من متطلبات التنمية فى وطننا العربي، ومن هذا المنطلق تأتى فلسفة اجتذاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة بنها للطلاب الوافدين والمتميزين والحاصلين على البطولات الدولية والعربية والمحلية للاستفادة من المنح الرياضية.

وأوضح الدكتور جمال سوسة، أن مستقبل أبنائنا الواعد يرتبط بحسن رعايتهم ودعمهم فى مختلف أوجه النشاط وبصفة خاصة النشاط الرياضى، مشيرا إلى أن البطولة كانت نموذجا أصيلا للقيم الرياضية وخلق جو من التنافس الشريف بين الفرق المشاركة من الدول الصديقة لتوطيد أواصر المحبة والتسامح ودمج الطلاب الوافدين مع أصدقائهم وزملائهم المصريين وقرنائهم من الدول الأخرى الشقيقة.

وتابع رئيس الجامعة، قائلا: "إنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن أقف أمامكم اليوم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن منسوبي جامعة بنها بأن يكون لنا شرف تكريم الفرق المشاركة والممثلة للدول الشقيقة الذين قدموا عروضا قوية وممتعة فازت فيها الأخلاق والروح الرياضية العالية وأننا في هذا اليوم نحتفل ونبتهج ونختتم بطولة رياضية مميزة دخلت في سجل التاريخ الرياضي لمصرنا الحبيبة، ولوزارة التعليم العالى والبحث العلمى سطرتها جامعة بنها بسطور ناصعة وبذلنا فيها جهودا متميزة لتحقيق أفضل الإنجازات، واليوم نقطف ثمار هذا الجهد بتكريم المتميزين منكم لما قدمتوه من جهد عظيم لدفع مسيرة التقدم".

من ناحية أخرى شهدت الإحتفالية عروض رياضية قدمها طالبات كلية التربية الرياضية، وقام رئيس الجامعة ومرافقوه بتوزيع الجوائز علي الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث فازت دولة فلسطين بالبطولة بعد تغلبها على دولة السودان فى المباراة النهائية بنتيجة 5/0.

الجدير بالذكر أن فعاليات البطولة الدولية الأولى لخماسي كرة القدم للطلاب الوافدين أقيمت تحت مِظلة مبادرة "ادرس في مصر"، والتي تتبناها وزارة التعليم العالي من أجل جذب المزيد من الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية

وشارك فى البطولة 10 دول وهم : "السودان، جنوب السودان، فلسطين، الصومال، كازاخستان، جزر القمر، موريتانيا، السنغال، إندونيسيا، اليمن".