محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشبرا الخيمة والخصوص

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية، اليوم الجمعة، شملت المرور بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة، لمتابعة أعمال النظافة بشوارع المدينة والمحاور المرورية الجديدة، من بينها محور الخصوص ومحور الفريق العصار ومحور شركات البترول، بالإضافة إلى متابعة الإشغالات والتعديات على الشارع العام وأرصفة المشاة، وذلك في إطار خطة المحافظة على استعادة الوجه الحضاري للشوارع والقضاء على أي مظاهر عشوائية والتيسير على المواطنين وتسيير الحركة المرورية ومنع المخالفات.

وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد محور الخصوص الجديد، حيث وجه نائب مدينة الخصوص بالعمل على نظافة المحور بشكل مستمر وزيادة عدد صناديق القمامة وإزالة الأتربة من على جانبي الطريق وعدم السماح بأي إشغالات مهما كانت أمام المحال التجارية والمطاعم والورش، والتنسيق مع المرور لعمل حملة لتنظيم سير التوك توك ومنع سير العربات الكارو على المحور تماما، وضبط أى سيارة والتحفظ عليها، مشيرا إلى أن الدولة تبذل كافة جهودها لتطوير شبكة الطرق ويجب علينا جميعا التكاتف من أجل الحفاظ عليها ومنع أي تعديات عليها وإزالة كل المظاهر العشوائية التي تشوهها.

كما تفقد المحافظ، محور شركات البترول بنطاق مدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة حيث وجه بالعمل على نظافة المحور، و إزالة الأتربة من على الجانبين، كما تفقد الهجان نزلة الخصوص ومسطرد حيث وجه بالعمل على نظافة المداخل والمخارج والجزر الوسطى وأرصفة المشاة، وإزالة أي تراكمات للقمامة على الطريق الدائري والمتابعة المستمرة لضبط أي سيارات تلقي بالرتش على جانبي الطريق.

كما وجه الهجان، بالاهتمام بمداخل الأحياء والعمل على تجميلها وتنظيم ساحات الانتظار وعدم السماح بإقامتها إلا بشكل حضاري وقانوني والالتزام بالمساحات المقررة والتنسيق مع المرور لإقامة حملات ليلية لضبط السيارات التي تلقي بالرتش على الطرق العامة.

جاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، ومحمد علي، وأحمد جمعة نائبي حي شرق شبرا الخيمة، وهاني داود نائب رئيس مدينة الخصوص.