محافظ القليوبية: انتهاء أعمال صيانة كوبري الثلاجة بشبرا الخيمة خلال أسبوع

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، اليوم الجمعة، بدء أعمال صيانة كوبري المشاة (الثلاجة) بحي غرب شبرا الخيمة، حيث قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بإسناد الأعمال إلى أحد الشركات الكبرى في أعمال صيانة الكباري للانتهاء منه خلال أسبوع، وتشمل أعمال الصيانة تثبيت الكوبري على القواعد الخرسانية الخاصه به مرة أخرى، وإجراء التعديلات الهندسية المطلوبة لتثبيت الكوبري بشكل آمن، وإنشاء نيوجيرسي للطريق وصيانه الكوبري الأرضي لترعة الشرقاوية لتأثره نتيجة سقوط كوبري المشاة عليه.

وتم التنسيق، خلال الجولة، بدفع الأعمال والانتهاء منها خلال الفترة المحددة والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لضمان سير الطريق وعدم حدوث أي عرقلة مرورية مطالبا بتكثيف الأعمال في الوردية الليلية واتخاذ كل إجراءات السلامة والوقاية خلال أعمال الصيانة.

كما وجه المحافظ، رئيس حي غرب شبرا الخيمة بمتابعة أعمال الصيانة والتواجد بشكل مستمر والتنسيق التام مع كل الجهات المختصة، وتذليل العقبات حتى يتم الانتهاء بشكل كامل من كل أعمال الصيانة، كما طالب المحافظ الشركة المنفذة بإنشاء محددات ارتفاع على الطريق الزراعي قبل كباري المشاة بمسافة كافية لتنبيه السائقين بالارتفاع المسموح به والالتزام به لعدم المساءلة القانونية.

الجدير بالذكر بأن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة قد تلقت بلاغ في حوالي الساعة الثالثة والنصف فجر أمس الخميس بسقوط كوبري مُشاة الثلاجة على الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمة دون وقوع خسائر، وتوجه الهجان على الفور إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف حتى تم تجنيب الكوبري وفتح الطريق أمام المواطنين .

جاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، والعميد محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ومسئولي هيئة الطرق والكباري والشركة المنفذة.