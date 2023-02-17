وأعلن مصرف لبنان المركزى أن حجم التداول على المنصة الرسمية لهذا اليوم بلغ 25 مليون دولار بمعدل 42000 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة، وذلك بارتفاع قدره 4 آلاف ليرة دفعة واحدة عن معدل سعر الصرف أمس والذى بلغ 38 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهو السعر المعتمد منذ 27 ديسمبر الماضى حين تقرر آنذاك تخفيض سعر الليرة على المنصة الرسمية من 31200 ليرة للدولار الواحد.

وفي السوق غير الرسمية، كان سعر الصرف 63500 ليرة لبنانية للدولار الواحد وهو أدنى مستوى لليرة اللبنانية على الإطلاق بعدما كان متوسط سعر الصرف في مستهل تعاملات اليوم يتراوح ما بين 57500 ليرة للدولار و59000 ليرة.

وأدى الانهيار الجديد فى سعر صرف السوق غير الرسمية إلى رفع أسعار كافة أنواع الوقود فى البلاد بشكل ملحوظ في جدول تسعير صدر مساء اليوم لاعتماد تسعير الوقود على سعر صرف السوق الموازية.