اليوم السابع
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الجمعة، 17 فبراير 2023 08:29 م
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قطع المياه عن منية النصر فى الدقهلية غدا لمدة 13 ساعة للصيانة

الجمعة، 17 فبراير 2023 07:16 م
قطع المياه عن منية النصر فى الدقهلية غدا لمدة 13 ساعة للصيانة قطع المياه - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية قطع المياه غدا السبت لمدة 13 ساعة فى الفترة من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً عن مناطق "الوحدة المحلية بالبجلات - الوحدة المحلية بميت تمامة - ميت حديد - عزب منشأة الجمال - منية النصر".
 
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى قيامها بأعمال صيانة خط مياه قطر 600 مم زهر أمام رافع البجلات. 
 
وطالبت الشركة المواطنين والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع.
 

الدقهليه

مياه الدقهليه

مركز منية النصر

قطع المياه عن منية النصر

اخبار مصر



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