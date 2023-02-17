فرص عمل بسوهاج لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة.. اعرف الشروط

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، من خلال نشرة التوظيف الشهرية لها، عن توافر فرص عمل بوحدة التشغيل بإجمالى 17 فرصة عمل بالقطاعات المختلفة للشباب من الجنسين، وذلك فى إطار توجيهات وزارة القوى العاملة بتوفير فرص عمل للشباب.

وجاءت فرص العمل عدد 2 عاملة بجمعية الهلال الأحمر بمنطقة الحويتى بدون مؤهل من الإناث والراتب حسب المقابلة وتم تحديد رقم 01556769062 للتواصل مع المديرة المسؤلة، و3 فرص عمل بشركة للتجارة والتوزيع بمدينة سوهاج الجديدة والشروط مؤهل متوسط من نسبة الــ 5 % والسن من 20 إلى 30 سنة والراتب 2700 جنيه، وتم تحديد رقم 01224076041 للتواصل مع المدير المسؤل، و4 فرص عمل بمؤسسة للتجارة بمدينة سوهاج الجديدة من بينها فرصة عمل كمدخل بيانات، و3 عامل نظافة والشروط مؤهل على أو متوسط من نسبة الــ 5 % السن 30 سنة وقد تم تحديد رقم 01025777082 للتواصل.

وهناك فرصة عامل خدمات معاونة عمارة رقم 8 بجوار الجوازات الدور الثانى سوهاج الشروط بدون مؤهل عالى ويقبل نسبة الــ 5% والراتب حسب المقابلة، وتم تحديد رقم 01090893111 للتواصل بالمدير المسؤل وكذلك عدد 1 أخصائى تنمية بشركة الفرع رقم 2 شارع القاعات أعلى مخبز محمد مرسى سوهاج ، ويكون حاصل على مؤهل على ويقبل نسبة الــ 5 % والراتب أيضا حسب المقابلة وقد تم تحديد رقم 01024203250 للتواصل بالمدير المسئول.

كما طلبت شركة للأسمدة اليكماوية بالمنطقة الثانية بحى الكوثر 1 كاتب إدارى من نسبة الــ 5% براتب شهرى 3000 جنيه وقد تم تحديد رقم 01145953969 للتواصل مع المدير المسئول وطلبت شركة للمستحضرات بسوهاج 2 عامل نظافة وموظف إدارى من نسبة الــ 5 % الشروط مؤهل عالى ومتوسط من الجنسين والراتب حسب المقابلة.

واستكمالا لنشرة التوظيف بمحافظة سوهاج، والتى قد أعلنتها مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج فقد طلبت مستشفى بسوهاج عدد 2 خدمات معاونة الشروط بدون مؤهل من نسبة الــ 5 % السن 30 سنة والراتب حسب المقابلة، أما مركز لقسطرة القلب 86 تقسيم الغزل أما كمين الرواقع فقد طلب عدد 1 عامل نظافة بدون مؤهل ويقبل نسبة الــ 5 % السن من 30 إلى 35 والراتب حسب المقابلة.

يذكر أن وزارة القوى العاملة أعلنت، فى بيان لها، عن تلقيها طلبات من 52 شركة قطاع خاص في 14 محافظة لشغل 3863 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهري فبراير ومارس 2023.

وجاء في البيان أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن الوزارة كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة متوفرة في 14 محافظة، هي : القاهرة ، والجيزة ، والقليوبية ، وبورسعيد ، وأسيوط ، والإسكندرية ، والغربية، والمنوفية ، والشرقية، والإسماعيلية ، وسوهاج ، والدقهلية، والوادي الجديد، وأسوان في التخصصات الاتية : مهندسون ، ومحاسبون، ومنسقون ميدانيون ، ومحاسبو تكاليف، ومشرف مواقع، ومشرف جودة ، ومشرف أمن ، ومندوبو مبيعات ، ومشرفو جودة ، وعمال إنتاج ، وأفراد أمن بمواقع مميزة ، وخدمة عملاء ، واخصائى تدريب وطباخين ، وممرضون ، واخصائيو سلامة وصحة مهنية ، وكل التخصصات الفندقية ، وكل مهن التفصيل والخياطة ، وفنيين ، وسائقين ، وعمال نظافة ، وتخصصات أخرى.