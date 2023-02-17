علوم البحار: نسعى للحفاظ على الأمن الغذائى من خلال تحقيق الاستزراع البحرى

أكد الدكتور عمرو زكريا حموده رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد أن التحديات المستقبلية التى يواجهها المعهد هى التحديات التى تواجه جميع دول العالم، وهى خاصه بالاقتصاد الازرق موضحا أن المعهد بدأ فى عمل منظومه ابتكارات واختراعات لتنمية الاقتصاد الازرق الذى يحمى الدولة المصرية من التهديدات المستقبلية فى تنمية البحيرات والمحيطات وبحيرة السد العالى.

وأضاف رئيس المعهد فى بيان صادر عن المعهد نسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية فى الحفاظ على الأمن الغذائى من خلال الاستزراع البحرى، حيث شارك المعهد بفرعه بالمكس فى مدينة الإسكندرية فى تحقيق هذا الاستزراع وعمل إرشادات للمزارعين فى هذا المجال.

وقال الدكتور عمرو زكريا إن المعهد يقوم أيضا بالبحث عن الثروات التعدينية فى بحيرة السد العالى والبحر الاحمر ومنطقة الدلتا.

وأوضح أن المعهد يشارك مع اكبر 16 مؤسسة علمية اجتمعت فى موتمر المناخ الاخير بمدينة شرم الشيخ فى الحد من تأثير التغيرات المناخية التى تؤثر على الثروات الطبيعية للدول النامية حيث شارك المعهد بالتعاون مع اليونسكو من خلال منظمة IUC Africa لوضع استراتيجية للحد من تأثير هذه التغيرات، حيث تم اختيار رئيس المعهد من ضمن 16خبيرا أفريقيا بمنظمة اليونسكو فى مجال علوم البحار لوضع الخطط والاستراتيجيات التى تهم الدول الأفريقية فى هذا المجال.