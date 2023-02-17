عطارد والقمر يزينان السماء فجر غد ويمكن مشاهدتهما بالعين المجردة

كتب محمود راغب

ستنتهي رحلة القمر الشهرية قرب الكواكب الساطعة فجر يوم غدا السبت 18 فبراير 2023 حيث سيكون هلال القمر نهاية شهر رجب اعلى يمين من كوكب عطارد حيث سيفصل بينهما 3 درجات بإتجاه الأفق الجنوب الشرقي في سماء الوطن العربي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن عطارد والقمر سوف يشاهدان بالعين المجردة ويمكن رؤيتهما سويًا في مجال روية المنظار.

وغالبًا ما يُطلق على عطارد "الكوكب المراوغ" فاغلبنا شاهد كوكب الزهرة و المريخ و المشتري وهي تلمع في السماء، ولكن ليس عطارد، على الرغم من صغر حجم عطارد ، إلا أنه ساطع جدًا ليرصد بالعين المجردة ولكننا في الغالب لانراه.

عطارد هو أقرب كوكب إلى الشمس وفي معظم الأحيان يطمسه وهج ضوء الشمس لهذا السبب لم يشاهد الكثير من الناس عطارد من قبل، ومع ذلك ، في أوقات محددة ، يصبح الكوكب مرئيًا لنا .