وقال زيلينسكي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، "اخترنا هذا المسار .. نريد ضمانات أمنية، وأي تنازلات إقليمية ستجعلنا أضعف كدولة"، مؤكدًا أن وحدة الشعب الأوكراني هي الأهم في معركته وأن الأسلحة الغربية تقرب بلاده نحو السلام.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن بلاده لن تقدم تنازلات إقليمية لروسيا، خاصة مع الرئيس فلاديمير بوتين، متسائلا "مع من يمكن أن نبرم اتفاقًا مع روسيًا؟!".

من جانب أخر أعلنت الإدارة الإقليمية لمنطقة سومي في أوكرانيا، اليوم الجمعة، تسجيل 69 انفجارًا بالمدينة، جراء قصف روسي خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت إدارة منطقة سومي، أن الجيش الروسي قصف 7 مجتمعات إقليمية نتج عنها أضرارا بمبان سكنية وتجارية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وأوضحت أن الجيش الروسي استخدم قذائف الهاون وطائرات بدون طيار في الهجوم على المدينة، فيما لم يتم تسجيل أي حالات إصابة جراء القصف.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.