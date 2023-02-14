وذكر زيلينسكي - في فيديو له ، وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الثلاثاء - أن هناك شعورا طاغيا في الوقت الحالي بأن الأهداف الأوروبية لأوكرانيا أصبحت حقيقة واقعة يتم من خلالها مشاهدة الإنجازات الحقيقية أكثر من الإعلانات السياسية.. لقد عقدت اجتماعا للموظفين وسمعنا تقارير من قادة التوجيهات والقائد العام ورؤساء المخابرات في أقاليم دونيتسك ولوهانسك وجنوب بلادنا وأوديسا، يتم إيلاء اهتمام مستمر لتوريد الأسلحة والذخيرة وكل ما يمنح محاربينا القوة والمرونة".

وأضاف "تحدثت اليوم مع رئيس وزراء النرويج. هذا البلد هو أحد أكبر شركائنا. أعربت عن امتناني لحزمة الدفاع الجديدة ولبرنامج الدعم الجديد غير المسبوق من النرويج، والذي يتم إعداده للموافقة عليه وسيستمر لمدة 5 سنوات، تساعدنا النرويج حقًا على تقوية أنفسنا على الأرض وفي السماء وفى البحر. تم إنقاذ آلاف الأرواح الأوكرانية بفضل المساعدة النرويجية القوية في الوقت المناسب. لكن الطاقة والدعم السياسي وغير ذلك من الدعم من أصدقائنا النرويجيين مهم".

وتابع: "لقد تحدثت أيضًا مع الرئيس المنتخب لجمهورية قبرص وهنأته على فوزه في الانتخابات.. ناقشنا العلاقات بين بلدينا واتفقنا على العمل معا من أجل الأمن المشترك - لبلداننا وأوروبا بأكملها. كما تحدثت اليوم مع رئيس الفلبين لأول مرة في تاريخ العلاقات الثنائية.. شكرته على دعم المنظمات الدولية واتفقنا على تطوير علاقاتنا".

وأكد زيلينسكي أنه من المهم للغاية بالنسبة لأوكرانيا أن تكون لها علاقات ذات مغزى مع منطقة جنوب شرق آسيا بأكملها ومع كل دولة في المنطقة..قائلا:" بشكل عام، للدبلوماسية الأوكرانية مهمة واضحة: وهي الوصول إلى جميع مناطق العالم التي لم يتم تمثيل موقفنا فيها بشكل جيد حتى الآن، لجعل المصالح الأوكرانية مفهومة لجميع الدول التي لا تربطنا بها علاقات مستقرة بعد".

وأردفت الرئيس الأوكراني قائلا: "لقد توصلنا إلى تفاهم مشترك مهم مع المملكة المتحدة بشأن الأسلحة بعيدة المدى والحاجة إلى تسريع تسليم الدبابات. لدينا اتفاق جيد بشأن المدفعية والذخيرة. ولدينا فهم كامل لمواقف بعضنا البعض على الطائرات المقاتلة الحديثة. أشكر جميع أصدقائنا البريطانيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء ريشي سوناك على العمل الذي بدأ، لا سيما في قطاع الطيران".

