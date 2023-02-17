اليوم السابع
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زيادة أعداد شوادر كلنا واحد لتوفير السلع الاستراتيجية قبل رمضان.. فيديو

الجمعة، 17 فبراير 2023 04:26 م
زيادة أعداد شوادر كلنا واحد لتوفير السلع الاستراتيجية قبل رمضان.. فيديو مبادرة كلنا واحد - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الداخلية فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بدايةً من (18) الجارى زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة لتصل إلى (31) سلسلة تجارية بإجمالى (1074) فرعا على مستوى الجمهورية، وكذا عدد (36) معرضا فرعيا أمام السلاسل التجارية المشاركة بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية.


كلنا واحد

الداخلية

مبادرة كلنا واحد

الامن الانساني



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