زيادة أعداد شوادر كلنا واحد لتوفير السلع الاستراتيجية قبل رمضان.. فيديو

واصلت الداخلية فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بدايةً من (18) الجارى زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة لتصل إلى (31) سلسلة تجارية بإجمالى (1074) فرعا على مستوى الجمهورية، وكذا عدد (36) معرضا فرعيا أمام السلاسل التجارية المشاركة بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية.
زيادة أعداد شوادر كلنا واحد لتوفير السلع الاستراتيجية قبل رمضان.. فيديوالجمعة، 17 فبراير 2023 04:26 م
مبادرة كلنا واحد - أرشيفية
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واصلت الداخلية فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بدايةً من (18) الجارى زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة لتصل إلى (31) سلسلة تجارية بإجمالى (1074) فرعا على مستوى الجمهورية، وكذا عدد (36) معرضا فرعيا أمام السلاسل التجارية المشاركة بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية.
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