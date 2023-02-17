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زى النهاردة.. حجز محاكمة المتهمين بـ"أحداث حلوان" للحكم

الجمعة، 17 فبراير 2023 06:00 ص
زى النهاردة.. حجز محاكمة المتهمين بـ"أحداث حلوان" للحكم المستشار حسين قنديل - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهاردة، من 7 سنوات، يوم 17 فبراير 2016، حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، محاكمة 13 متهمًا، بينهم 3 محبوسين، لاتهامهم بإحراق سيارة شرطة فى منطقة حدائق حلوان، للنطق بالحكم.

 

أسندت النيابة إلى المتهمين تهم التجمهر واستعراض القوة، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة بيضاء، وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة والاشتراك فى تظاهرة من دون ترخيص، وتكدير السلم العام.

 

عقوبة التحريض على التظاهر

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

 

عقوبة التظاهر

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.


احداث حلوان

عنف حدائق حلوان

الجنايات

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