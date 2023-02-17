وأضاف أنه تم رصد هذا الزلزال عند دائرة عرض 1.594 درجة وخط طول 134.193 درجة، وعلى عمق 1ر44 كيلومترا.. ولم تشر التقارير حتى الآن إلى وقوع إصابات من جراء هذا الزلزال .

وأشارت صحيفة " جاكرتا بوست " الإندونيسية إلى أن إقليم " بابوا " كان قد تعرض لزلزال شدته 5.1 درجة بمقياس ريختر، وأسفر عن مصرع أربعة أشخاص على الأقل إثر إنهيار أحد المقاهى وسقوطه فى مياه البحر من جراء قوة ذلك الزلزال الذي أثار حالة من الرعب بين السكان.