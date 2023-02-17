رئيس الحكومة المغربية يجرى مباحثات مع رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

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أجرى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، بالرباط، مباحثات مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رونوباسو، وعدد من مسؤولي البنك.

وأوضح بيان لرئاسة الحكومة المغربية أن هذا اللقاء، شارك فيه محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، حيث تم استعراض مختلف أوجه علاقات التعاون بين المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأضاف البيان أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما لمستوى التعاون القائم في العديد من المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية، والشراكات مع المؤسسات العمومية ومع القطاع الخاص.

ورحب رئيس الحكومة المغربية بأداء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في دعم التنمية الاقتصادية في المغرب، من خلال تعبئة استثمارات تهم قطاعات مختلفة.

كما أبدى أخنوش، تطلعه إلى مواصلة تعزيز الشراكة بين الطرفين وفق استراتيجية طموحة، وذلك من خلال تسريع تطور مجال الاقتصاد الأخضر، ومواجهة الإجهاد المائي، فضلا عن دعم التماسك الاجتماعي، وخفض التفاوتات الإقليمية.

من جانبها، أشادت أوديل رونو-باسو، بالأشواط التي قطعها المغرب في مجال تقوية وعصرنة شبكة البنيات التحتية، ومحطات تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة، والإصلاحات التي نفذتها الحكومة الحالية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.