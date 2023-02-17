حملة أمنية تضبط 326 قطعة أثرية ومخدرات بحوزة شخص في الدقهلية

الدقهليه شريف الديب

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات بمنطقة شرق الدلتا في محافظة الدقهلية من العثور على قطع أثرية بحوزة تاجر مخدرات في مدينة نبروه، تقدر بإجمالي 326 قطعة أثرية وأحجار صغيرة الحجم، و 31 قطعة غير أثرية، علاوة على وجود كميات وأوزان مختلفة من مخدر "الحشيش والأيس والعقاقير المخدرة"وأدوات بيعهم، وأقر المتهم بحيازته للمضبوطات.

وتمكنت الحملة المكونة من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطني - الأمن العام- الأمن المركزي" ومديرية أمن الدقهلية من ضبط المدعو "فوزي أ. م.، 56 عامًا، عاطل ومقيم بقرية بهوت مركز نبروه، بمحافظة الدقهلية وبحوزته كميات من المواد المخدرة والقطع الأثرية عبارة عن تماثيل وأحجار صغيرة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث بتحرير محضر في مركز شرطة نبروه من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بضبط المتهم وبحوزته المضبوطات.

وأسفرت الحملة التي قادها العقيد أحمد عبدالوهاب ، رئيس منطقة شرق الدلتا لمكافحة المخدرات، والرائد إسلام سلطان، مفتش بمنطقة شرق الدلتا، عن ضبط "فوزي أ. م."، 56 عامًا، عاطل ومقيم بقرية بهوت مركز نبروه، بمحافظة الدقهلية، وبحوزته مضبوطات يشتبه في أثريتها عبارة عن: عدد 24 قطعة داخل صندوق خشبي منهم عدد 2 مكسورين، وعدد 23 مخطوطة يشبه في أثريتها داخل الصندوق، عدد 2 تمثال على هيئة أسد أبيض اللون، وتمثال لسيدتين نحاس اللون، وعدد 2 قنانيه حجرتينـ عدد 2 حجر بني اللون، وعدد 5 أواني حجرية، وعدد 2 أواني على هيئة طائر، وعدد 4 برواز معدني، وعدد عقد معدني مكون من عدد ثمانية كرات، وعدد 6 أمشاط خشبية، وعدد 2 قطعة خشبية أحدهما كبيرة الحجم - وإناء فخار".

وبلغ إجمالي عدد القطع الأثرية المضبوطة 326 قطعة أثرية مختلفة الأحجام، علاوة على وجود 31 قطعة غير أثرية .

وضبطت الحملة بحوزة المتهم أيضا كمات من المخدرات عبارة عن " 20 طربة حشيش تزن حوالي 6 كيلو جرام تقريبا، وكمية لمخدر الأيس تزن حوالي 1.250 كيلو جرام تقريبا، وعدد 6000 قرص مخدر العقار الكبتاجون المخدر»، بالإضافة إلى وجود ميزان حساس وسيارة ملاكي ماركة نيسان فضي اللون، ومبلغ مالي 5 آلاف جنيه، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر، في محضر الشرطة، بحيازته وإحرازه للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار فيها والمبلغ المالي هو جزء من حصيلة اتجاره بالمواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وعقد الصفقات والسيارة تستخدم في النقل والترويج ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.



