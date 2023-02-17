حملات تفتيشية على محال الطيور والبقالة التموينية بمنيا القمح

الشرقية - إيمان مهنى

شنت مديرية التموين بالشرقية، حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على محال بيع الطيور وبقالي التموين للتأكد من صلاحية المعروض وضمان وصول الدعم لمستحقيه بمنيا القمح، ذلك في إطار إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء، والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة، ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

قام قطاع تموين جنوب الشرقية برئاسة المهندس عاطف عراقي رئيس القطاع بالإشتراك مع تموين منيا القمح برئاسة على عبد المحسن مدير إدارة تموين منيا القمح بالاشتراك مع طب بيطري منيا القمح بحملة على محلات الجزارة وبقالي التموين بمدينة منيا القمح واسفرت على ضبط مخالفات متنوعه وتم تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي : محضر رقم 4837 جنح منيا القمح ضد المواطن "م .م .ل" صاحب محل طيور مذبوحة بمدينة منيا القمح لحيازته وعرضه أجنحة دجاج وبانيه غير صالحة للإستهلاك الآدمى وتم التحفظ على 250 كجم أجنحة دجاج وبانيه غير صالحة للاستهلاك الادمى.

محضر رقم 4838 جنح منيا القمح ضد المواطن " ن .ع .إ" تاجر تمويني بقرية ميت بشار المخالفة لعدم ممارسة النشاط المنوط به وهو صرف المقرارات التموينية المدعمة من قبل الدولة للمواطنين.

محضر رقم 4839 جنح منيا القمح ضد المواطن "م .ج .ع" تاجر تمويني بقرية ميت بشار المخالفة لعدم ممارسة النشاط المنوط به وهو صرف المقرارات التموينية المدعمة من قبل الدولة للمواطنين.

محضر رقم 4840 جنح منيا القمح ضد المواطن " أ .ع .ع" تاجر تمويني بقرية ميت بشار المخالفة لعدم ممارسة النشاط المنوط به وهو صرف المقرارات التموينية المدعمة من قبل الدولة للمواطنين.

محضر رقم 4041 جنح منيا القمح ضد المواطن " أ .ع .م"، تاجرة تموينية بقرية عزبة إدوار شديد لعدم ممارسة النشاط المنوط بها وهو صرف المقرارات التموينية المدعمة من قبل الدولة للمواطنين.

محضر رقم 4042 جنح منيا القمح ضد المواطن " ا .ع .م" تاجر تمويني بقرية شفيق المخالفة لعدم ممارسة النشاط المنوط به وهو صرف المقرارات التموينية المدعمة من قبل الدولة للمواطنين .

محضر رقم 4843 جنح منيا القمح ضد المواطن" أ .ب .ا" صاحب محل جزارة بقرية شفيق لعدم تغطية اللحوم البلدية المعروضة للبيع.

محضر رقم 4844 جنح منيا القمح ضد المواطن" م .م ح" صاحب محل جزارة بقرية ميت بشار المخالفة لعدم تغطية اللحوم البلدية المعروضة للبيع.