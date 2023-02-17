اليوم السابع
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حبس عاطل لاتهامه بسرقة الهواتف بأسلوب المغافلة فى الموسكى 4 أيام

الجمعة، 17 فبراير 2023 01:29 م
حبس عاطل لاتهامه بسرقة الهواتف بأسلوب المغافلة فى الموسكى 4 أيام سجن - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة هواتف المواطنين في منطقة الموسكى.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الموسكى، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بإرتكاب (عدد 3 وقائع سرقة هاتف محمول بأسلوب "المغافلة") بدائرة قسم شرطة الموسكى، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

 

 

 


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