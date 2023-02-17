اليوم السابع
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الجمعة، 17 فبراير 2023 11:23 م
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حبس تاجر عملة فى السوق السوداء بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات

الجمعة، 17 فبراير 2023 10:00 م
حبس تاجر عملة فى السوق السوداء بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس تاجر عملة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بمنطقة الموسكى، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار في النقد الأجنى بالمخالفة لأحكام القانون.

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية بقصد الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب كشك - كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى متخذاً من محل عمله وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالكشك ملكه وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية - محلية" – هاتف محمول).. وبمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

 

 

 


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