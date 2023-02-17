جهات التحقيق تستجوب متهم بالجيزة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالعملة

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع المتهم بالجيزة لقيامه بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.

وكانت جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام متهم مقيم بمحافظة الجيزة بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة.

وأشارت التحريات إلى محاولة المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق شراء العقارات – تأسيس الشركات - شراء السيارات، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" حصيلة نشاطه الإجرامى، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.