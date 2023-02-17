وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي -في بيان له الخميس- أن وحدات الحرس البحري بسوسة تمكنت من إحباط عملية إبحار خلسة بسواحل الجهة وإلقاء القبض على 41 مجتازا تونسيا من بينهم منظم العملية على متن مركب بعرض البحر.

وأضاف أنه في إطار سعي وحدات الحرس الوطني للحد من ظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة، تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات قبلي، النفيضة ، فوسانة ، فريانة ،غار الدماء وساقية سيدي يوسف من ضبط 19 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن اجتازوا الحدود خلسة.