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نشاط رياح وشبورة وارتفاع حرارة..

تفاصيل حالة الطقس بكافة الأنحاء حتى الأربعاء المقبل

الجمعة، 17 فبراير 2023 10:42 ص
تفاصيل حالة الطقس بكافة الأنحاء حتى الأربعاء المقبل حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الجمعة 17 فبراير حتى الأربعاء المقبل 22 فبراير 2023، حيث تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا وتدريجيا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على  جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء ،  ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:

- الجمعة 17 فبراير:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

 

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تغزر أحيانا على بعض المناطق على فترات متقطعة

 

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

 

- السبت 18 فبراير و الأحد 19 فبراير:

 

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

 

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية  وشمال الصعيد على فترات متقطعة

 

- الاثنين 20 فبراير والثلاثاء 21 فبراير:

 

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

 

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

 

- الأربعاء 22 فبراير:

 

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. 


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