وذكر تلفزيون "إيه نيوز" التركى، اليوم الجمعة، أنه تم نقل الرجلين اللذين يبلغان من العمر 26 عامًا و34 عامًا إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

كانت هيئة إدارة الكوارث والطوارىء التركية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد الأسبوع الماضي إلى 38 ألفًا و44 شخصًا.

يشار إلى أن زلزالا بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا الأسبوع الماضي، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.