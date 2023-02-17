تحرير 28 محضرا تموينيا للمخالفين بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت مجالس مدن محافظة كفر الشيخ من سن حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية بمدن كفر الشيخ وبلطيم وبيلا والرياض، وأسفرت الحملات عن تحرير 28 محضرا لمحال وتجار مخالفين في أسواق المراكز بالمحافظة.



وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الحملات التي شهدتها الأسواق بالمحافظة اليوم، جاءت للاطمئنان على مدى توافر السلع، وإعلان قوائم الاسعار الاسترشادية في مكان واضح داخل المحلات، وعدم أستغلال المواطنين في رفع الأسعار.



وأشار إلى تحرير المحاضر للتجار المخالفين وإحالتهم الي النيابات المختصة للتحقيق معهم، لضمان عدم تكرار المخالفة مرة أخرى خلال الأيام القادمة.