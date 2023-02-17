تحرير 19 محضر مخالفات للمحال ورفع الإشغالات بمدينة أبوقرقاص بالمنيا

المنيا ـــ حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية على مستوى محافظة المنيا تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ، ومتابعة توافر السلع والمنتجات واعلان أسعارها وعدم احتكارها بالتعاون مع الجهات المعنية ، وذلك لإحكام الرقابة وتطبيق أحكام القانون ، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

وفى هذا السياق ، نفذ تاج جلال رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص حملة تموينية على المحال التجارية والأسواق بالمدينة ، بالتنسيق مع إدارة التموين والإدارة الصحية للتفتيش على جميع السلع الغذائية المعروضة للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى حفاظاً على صحة وسلامة جميع المواطنين ، مشيرا ً إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 19 محضر مخالفة حيث تنوعت المخالفات بين ( عدم إعلان التسعيرة ، وعدم وجود شهادة صحية لأصحاب المحلات التجارية ، ومنتجات منتهية الصلاحية ) .

ومن جانب آخر ، نفذ رئيس المركز حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالمدينة بالتعاون مع شرطة المرافق لرفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين والإشغالات منعا ً لإشغال وإعاقة المرور بالطريق العام حيث تم تحرير محاضر حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق، مؤكدا ًعلى استمرار تنفيذ الحملات لإزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بالمركز لتحقيق الانضباط فى الشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي .



جانب من الحملة (1)



جانب من الحملة (2)



جانب من الحملة (3)



جانب من الحملة (4)



جانب من الحملة (5)