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بلومبرج: إستونيا تقترح إنفاق 4 مليارات يورو لتوفير الذخيرة لأوكرانيا

الجمعة، 17 فبراير 2023 05:00 ص
بلومبرج: إستونيا تقترح إنفاق 4 مليارات يورو لتوفير الذخيرة لأوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن إستونيا اقترحت على الاتحاد الأوروبي إنفاق نحو 4 مليارات يورو على شراء الذخيرة لأوكرانيا.

ونقلت "بلومبرغ" عن رسالة اطلعت عليها، أن إستونيا دعت الاتحاد الأوروبي إلى "بذل قصارى الجهود لاتخاذ قرارات سريعة لتنفيذ هذه المبادرة في عام 2023"، مضيفة أن "خطورة الوضع في أوكرانيا تتطلب ذلك".

وأشارت الوكالة إلى أن مبلغ الـ 4 مليارات يورو قد يتم تخصيصها من "صندوق السلام الأوروبى" الذي أنشأته بروكسل لدعم أوكرانيا.

وحسب الرسالة، فإن أوكرانيا تستخدم ما بين 60 ألفا و210 آلاف ذخيرة، بينما تبلغ قدرات الصناعة الأوروبية ما يصل إلى 25 ألف ذخيرة خلال الفترة ذاتها.

وكان رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكى قد أعلن أن بلدان الاتحاد الأوروبي لم تتمكن من الاتفاق على المشتريات المشتركة للذخيرة لأوكرانيا.


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