اليوم السابع
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بتر قدم شاب بعد سقوطه من القطار فى الدقهلية

الجمعة، 17 فبراير 2023 12:54 م
بتر قدم شاب بعد سقوطه من القطار فى الدقهلية أرشيفية - اسعاف
الدقهلية : محمد الحبشي

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شهدت محطه قطار الرياض التابعه لمركز ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، إصابة طالب في العقد الثاني من العمر، ويعمل بائع حلوي داخل القطار، وذلك أثناء خروج القطار من المحطة مباشرة.
 
وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود، إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر، بتلقي بلاغ من إدارة المستشفيات بوصول يوسف مصطفي إبراهيم سليم 16 عام، طالب بالصف الأول التجاري، مقيم مدينة المطرية، ويعمل بائع حلوى، حيث  تبين أنه أثناء وجودة في القطار القادم من محطة المنصورة، متجها نحو مدينة المطرية، سقط في محطة الرياض بعد خروج القطار من المحطه، واصطدمت قدمه اليسري بعجلات القطار.
 
تم نقله إلي مستشفي منيه النصر المركزي، وتبين إصابته بجرح عميق عميق وتكسير في عظام القدم اليسري، وجاري تحويله إلي المستشفي الدولي بالمنصورة قسم الأوعية الدموية لبتر قدمه، تم تحرير محضر بالواقعه، وتحويله للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات
 
 
 
 
 

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