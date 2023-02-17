اليوم السابع
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انتشال جثة موظف بعد 5 أيام من سقوطه داخل بئر منزل بقنا

الجمعة، 17 فبراير 2023 08:58 ص
انتشال جثة موظف بعد 5 أيام من سقوطه داخل بئر منزل بقنا أرشيفية - اسعاف
قنا صابر سعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من انتشال جثة موظف وذلك بعد 5 أيام من سقوطه في بئر داخل منزل بحاجر الوقف، شمال محافظة قنا.

كان قد لقي موظف مصرعه في انهيار بئر داخل منزل بحاجر الوقف شمال محافظة قنا، وانتقلت قوة من الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة، فيما كثفت الأجهزة جهودها بالبحث عنه.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف يفيد مصرع شخص داخل بئر بمنزل في حاجر الوقف، شمال محافظة قنا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين أن لشخص يدعى شعبان.م.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لكشف التفاصيل الكاملة للواقعة.

 


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