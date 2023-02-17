المعهد الفرنسى بالإسكندرية يعرض أفلاما مجانية بعنوان "نافذة على السينما"

وتتبع العروض مناقشة وتحليل الأفلام التى تم عرضها ومناظرة فنية، وذلك ضمن سلسلة عروض فنية شهرية ينظمها المعهد الفرنسى بالإسكندرية.

وكان قد نظم المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية عرضا مسرحيا بعنوان "الطعام لكل فم" للكاتب المسرحى الراحل توفيق الحكيم بمشاركة عدد من شباب الموهوبين على مسرح المعهد ومن إخراج طارق نادر.

وشهد العرض المسرحى إقبالا جماهيريا كبيرا لمشاهدة العرض المسرحى، الذى يُعد من ضمن الأنشطة الفنية للمعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية.