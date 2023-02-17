المعهد الفرنسى بالإسكندرية يعرض أفلاما مجانية بعنوان "نافذة على السينما"

يطلق المعهد الفرنسى بالإسكندرية عروض سينما شهرية جديدة ومناظرات مع المخرج الشاب أحمد نبيل، تهدف هذه الدورة إلى أن تكون نافذة على عالم السينما الفرنسية من خلال الأفلام الوثائقية والروائية، وتعرض الأفلام يوم الاثنين 20 فبراير للجمهور.
وتتبع العروض مناقشة وتحليل الأفلام التى تم عرضها ومناظرة فنية، وذلك ضمن سلسلة عروض فنية شهرية ينظمها المعهد الفرنسى بالإسكندرية.
وكان قد نظم المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية عرضا مسرحيا بعنوان "الطعام لكل فم" للكاتب المسرحى الراحل توفيق الحكيم بمشاركة عدد من شباب الموهوبين على مسرح المعهد ومن إخراج طارق نادر.
وشهد العرض المسرحى إقبالا جماهيريا كبيرا لمشاهدة العرض المسرحى، الذى يُعد من ضمن الأنشطة الفنية للمعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية.
وشملت العروض السينمائية للمعهد الفرنسى أفلاما بعنوان "143 شارع الصحراء: وسط الصحراء الجزائرية، في تتابعها امرأة تكتب قصتها. تستقبل في بيتها - من أجل سيجارة، قهوة أو بيض - سائقي الشاحنات ، كائنات متجولة وأحلام ... اسمها مليكة، ومترجمة باللغة الإنجليزية مدتها ساعة و40 دقيقة.
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