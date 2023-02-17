وقال شولتس - خلال كلمته في افتتاح، مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم /الجمعة/ - إن ألمانيا وحدها قدمت أكثر من 12 مليار يورو؛ لمساعدة أوكرانيا العام الماضي، كما استقبلت أكثر من مليون لاجئ أوكراني، ومنحتهم حق الوصول الكامل إلى سوق العمل والمدارس والجامعات.



وأضاف أن بلاده وفرت أسلحة وذخائر وسلعًا عسكرية متطورة أخرى أكثر من أي بلد آخر في أوروبا.. كما تتحمل أيضًا المسؤولية وفق موقعها ونفوذها الاقتصادي.



وأشار إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أدرك أنه لا يستطيع تحقيق هدفه (الإمبريالي)، حيث زادت فرصة أن تنتهي الحرب قريبًا بانسحاب القوات الروسية"، مؤكدا أن أوروبا وكذلك المجتمعات عبر الأطلسي والدولية متحدة بقوة في السعي لتحقيق هذا الهدف "إنهاء الحرب"، وكذلك عضوية أوكرانيا المستقبلية في الاتحاد الأوروبي.



كما أكد مواصلة تحقيق التوازن بين تقديم أفضل دعم ممكن لأوكرانيا وتجنب التصعيد غير المقصود، مشيدا بمشاركة الحلفاء له نفس الفكر والاستراتيجية.



وتابع "من الضروري أن نزن بعناية جميع عواقب أفعالنا، وننسق عن كثب جميع الخطوات الرئيسية بين الحلفاء فهذه حرب في جوارنا، في أوروبا - حرب خطيرة".