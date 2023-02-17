اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء تنظم قافلة طبية بقرية سدمنت الجبل فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تفقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بنى سويف ،سير العمل في القافلة التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع المحافظة " مديرية الصحة " وجامعة بني سويف، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وإشراف وزارة التنمية المحلية والدكتور محمد هانى محافظ بني سويف ، وذلك في حضور ناصر سيف النصر رئيس الوحدة المحلية ، الدكتور أحمد بغدادى وكيل مديرية الصحة.

تابع السكرتير العام أقسام القافلة المختلفة التي عقدت بالوحدة الصحية بسدمنت الجبل / اهناسيا، واطمأن على سير عملها، وناقش المترددين عليها حول كافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، معربًا عن شكره وتقديره لجميع القائمين علي تنظيم القافلة، من اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء ومديرية الصحة وجامعة بني سويف، وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتوفير احتياجات المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم " بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل عمل القافلة التي ، ضمت أكثر من 15 تخصص طبي ( العيون،الجلدية ، القلب والأوعية الدموية ،الأطفال ،مخ وأعصاب، المسالك ، الصدر ،العظام ،الباطنة، السكر والغدد الصماء ،الجراحة العامة ،الأنف والاذن ، أمراض النساء، الأسنان ، الأطراف الصناعية) حيث تشهد القافلة إجراء الكشف و تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفى الجامعي؛ لإجراء العمليات اللازمة واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وكذا قرارات من هيئة التأمين الصحى، وذلك بالمجان.