اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء تنظم قافلة طبية بقرية سدمنت الجبل فى بنى سويف

تابع السكرتير العام أقسام القافلة المختلفة التي عقدت بالوحدة الصحية بسدمنت الجبل / اهناسيا، واطمأن على سير عملها، وناقش المترددين عليها حول كافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، معربًا عن شكره وتقديره لجميع القائمين علي تنظيم القافلة، من اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء ومديرية الصحة وجامعة بني سويف، وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتوفير احتياجات المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية.
وأشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم " بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل عمل القافلة التي ، ضمت أكثر من 15 تخصص طبي ( العيون،الجلدية ، القلب والأوعية الدموية ،الأطفال ،مخ وأعصاب، المسالك ، الصدر ،العظام ،الباطنة، السكر والغدد الصماء ،الجراحة العامة ،الأنف والاذن ، أمراض النساء، الأسنان ، الأطراف الصناعية) حيث تشهد القافلة إجراء الكشف و تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفى الجامعي؛ لإجراء العمليات اللازمة واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وكذا قرارات من هيئة التأمين الصحى، وذلك بالمجان.
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