اليوم السابع
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الجمعة، 17 فبراير 2023 02:16 م
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العثور على جثة شاب داخل منزله بمركز الوقف شمال قنا في ظروف غامضة

الجمعة، 17 فبراير 2023 01:16 م
العثور على جثة شاب داخل منزله بمركز الوقف شمال قنا في ظروف غامضة أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقي شاب مصرعه، اليوم الجمعة، فى ظروف غامضة بمركز الوقف شمال قنا، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الوقف المركزي.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، من غرفة العمليات إخطارا يفيد بمصرع شخص داخل منزله بمركز الوقف، في ظروف غامضة، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة، وبعد انتقال الأجهزة الأمنية ومرفق الإسعاف لموقع الحادث تبين مصرع وليد.أ، 27 عاما.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

 


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