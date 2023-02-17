الشرطة الصينية تدرب السناجب على اكتشاف المخدرات بالنقاط الحدودية.. فيديو

كتبت ريهام عبد الله

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الشرطة الصينية، نجحت فى تدريب السناجب، كما تفعل مع الكلاب، على شم المخدرات على طول الحدود في بلدية تشونجتشينج بجنوب غرب الصين.

وقال يين جين، مدرب الكلاب البوليسية في المنطقة، لوسائل الإعلام الحكومية، إنه تم تدريب ستة من السناجب الحمراء في أوراسيا كبديل لوحدات مكافحة المخدرات، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

السناجب لعبت دور هام فى التدريبات

وقال جين إن فرقة السنجاب تقوم "بعمل ممتاز" خلال الاختبارات الروتينية، ولكن نظرًا لأن العملية التي استمرت لسنوات كانت صعبة للغاية، فلن يتم نشرها رسميًا لفترة من الوقت.

وأضاف جين: "من المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت"، ويُظهر مقطع فيديو، نشرته وسيلة الإعلام المعتمدة من قبل الدولة People’s Daily، فرقة عمل النخبة خلال أحد تدريباتهم.

السناجب أفضل مرشح فى مملكة الحيوانات

وفقًا لجين، تمثل السناجب أفضل مرشح من المملكة الحيوانية، للكشف عن المخدرات نظرًا لأنها تمتلك حاسة شم ممتازة، ويمكنها المناورة في مناطق صغيرة ويمكنها الصعود إلى ارتفاعات لا يمكن للكلاب الوصول إليها.

قال جين: "هذه السناجب لديها حاسة شم قوية إلى حد ما"، مضيفًا أنه عندما تكتشف الحيوانات مادة غير قانونية، يتم تدريبها على البدء في خدشها لتنبيه معالجها، بينما تم تكريس سنوات من البحث لإتقان هذه العملية، لا يزال العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يجدون الفكرة غريبة بعض الشيء".

انتشرت أخبار هذه السناجب البوليسية على موقع المدونات الصغيرة الشهير Weibo في الصين بعد نشر الفيديو الأسبوع الماضي، وسأل أحد المستخدمين "ماذا لو كان السنجاب مدمنًا على المخدرات".



تدريب السناجب