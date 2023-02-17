السكرتير العام لبنى سويف يتفقد معارض "أهلاً رمضان " بإهناسيا ويتابع مشروعات الرصف

قام اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بنى سويف ،بجولة تفقدية موسعة بدائرة مركز ومدينة اهناسيا ،لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية في نشاط رصف الطرق والشوارع ، بجانب الوقوف على مدى توافر السلع ومتابعة سير العمل بمعارض وشوادر أهلا رمضان ، الحالة العامة للنظافة والإشغالات في ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تابع السكرتير العام"ميدانيا"مستجدات المالي والتنفيذي الموقف التنفيذي لأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بعدد من شوارع المدينة ،والتي تنفذها مديرية الطرق والنقل، وتشمل (شارع الوحدة المحلية ، الهابير، المركز ، السلطاني ،شارع شرهي من جانبين،خلف المستشفى حتى موقف قاي، شارعي الجمهورية وأحمد عفت من كوبري مسعود وغيرها من الشوارع.

وناقش السكرتير العام مع مسؤولى الوحدة المحلية والتخطيط بالمحافظة،موقف الأعمال الجاري تنفيذها بخطة الرصف ونسب ومعدلات الإنجاز والاعتمادات المنصرفة والمتبقية، مؤكداً على أهمية تنفيذ توجيهات المحافظ "الدكتور محمد هاني غنيم" بتسريع وتيرة العمل، ورفع معدلات الأداء للاستفادة من الاعتمادات المخصصة للمشروعات،ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء تلك المشروعات، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقا للجودة المطلوبة.

كما تفقد السكرتير العام معرض السلع بمدينة اهناسيا،والذي أقامته بالمحافظة ضمن سلسلة معارض"أهلاً رمضان"الجاري تنظيمها على مستوى مراكز ومدن المحافظة ،ضمن خطة المحافظة للتصدي لموجة غلاء الأسعار، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين

وتابع السكرتير العام توافر السلع وانتظام حركة البيع والشراء بالمعرض ،المقام بجوار مجلس المدينة، ويضم عدد من الباكيات تشتمل على معظم المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، اللحوم والخضروات ،والتي تقل أسعارها عن مثيلاتها في الأسواق ، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية.

وتضمنت الجولة زيارة ديوان عام الوحدة المحلية،حيث تفقد السكرتير العام غرفة الكاميرات بالوحدة والتى تم تنفيذها ضمن مشروع المراقبة الإليكترونية لتأمين الأهداف والمؤسسات والمنشآت العامة ، والتعامل اللحظى مع الأزمات ورصد وقوع أية مخالفات سواء بناء أو إشغالات باستخدام كاميرات عالية الدقة ووحدات مراقبة حديثة ، فضلا عن متابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بعدد من شوراع وميادين المدينة،حيث وجه السكرتير العام بمواصلة وتنفيذ جهودها المكثفة، المتعلقة بإزالة التعديات والإشغالات، والنظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات الناتجة عن تنفيذ المشروعات المختلفة.

رافق السكرتير العام خلال الزيارة كل من : ناصر سيف النصر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا، محمد عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة ، ومسؤولى الوحدة المحلية والتخطيط وبعض التنفيذين بالإدارات المعنية بالوحدة المحلية.