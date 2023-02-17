السعودية: السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال فى جرائم التزوير الإلكترونى

وتابعت فى بيانها، بأنه يعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة، ونشر الحكم المقضي به على نفقة المحكوم بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.