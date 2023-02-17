الأمين العام لكنائس مصر يشارك فى أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

في كلمته أكد القس يشوع إن الصلاة مع الكنائس تفتح الباب أمام التفكير فيما يوحد المسيحيين أكثر ما يفرقهم وتجعلهم ينظرون من نافذة مفتوحه على الآخر.

وأوضح: ليس معنى وحدة الكنائس أن تتحول كلها لكنيسة واحدة تحت قيادة شخص واحد بل أن تنسجم معًا وتعمل تحت قيادة الروح القدس الذي يرشد الجميع لمعاني الوحدة واستكمل مستشهدا بكلمة رئيس الأساقفة"، وليم تمبل" وحدة كنيسة الله حقيقة أبدية فمهمتنا ليست خلقها بل إظهارها فهي حائط الصد الوحيد الذي يحمي الكنيسة من الهرطقات معتبرًا إن خدعة أبليس وراء تقسيم الكنيسة منذ البدء.