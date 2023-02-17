اليوم السابع
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الأمين العام لكنائس مصر يشارك فى أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

الجمعة، 17 فبراير 2023 02:04 م
الأمين العام لكنائس مصر يشارك فى أسبوع الصلاة من أجل الوحدة مجلس كنائس مصر
كتب: محمد الأحمدى

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شارك القس يشوع بخيت عميد مساعد كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية والأمين العام لمجلس كنائس مصر بصلوات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة أمس والتي استضافتها الكنيسة الإنجيلية بعين شمس بحضور القس عيد صلاح راعى الكنيسة.
 
في كلمته أكد القس يشوع إن الصلاة مع الكنائس تفتح الباب أمام التفكير فيما يوحد المسيحيين أكثر ما يفرقهم وتجعلهم ينظرون من نافذة مفتوحه على الآخر.
 
وأوضح: ليس معنى وحدة الكنائس أن تتحول كلها لكنيسة واحدة تحت قيادة شخص واحد بل أن تنسجم معًا وتعمل تحت قيادة الروح القدس الذي يرشد الجميع لمعاني الوحدة واستكمل مستشهدا بكلمة رئيس الأساقفة"، وليم تمبل" وحدة كنيسة الله حقيقة أبدية فمهمتنا ليست خلقها بل إظهارها فهي حائط الصد الوحيد الذي يحمي الكنيسة من الهرطقات معتبرًا إن خدعة أبليس وراء تقسيم الكنيسة منذ البدء.
 
وتضمن وفد الكنيسة الأسقفية القس فايز نادى والقس إيميل نبيه ومرثا فايز ممثلا عن لجنة المرأة.
 
الجدير بالذكر إن الكنيسة الأرثوذكسية استضافت افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة هذا العام وهي الفعالية التي ينظمها مجلس كنائس مصر سنويًا.

 


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