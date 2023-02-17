وذكر الجهاز، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أنه تم إحباط عمل إرهابى خطط له مواطنان ينتميان إلى تنظيم "داعش" من منطقة آسيا الوسطى باستخدام عبوة ناسفة ذاتية الصنع ومواد حارقة بهدف تفجير خزانات الوقود ومواد التشحيم في مؤسسة للصناعات الكيماوية.

وأضاف البيان أنه تم العثور على مختبر لإنتاج المتفجرات، وكذلك عبوة ناسفة عالية الطاقة جاهزة للاستخدام، وقنابل مولوتوف وأسلحة نارية وذخيرة، مشيرا إلى أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.



يذكر أن الأمن الفيدرالي الروسي، أعلن بالشراكة مع وزارة الداخلية، القبض على أعضاء خلية إرهابية، في موسكو وكراسنويارسك، كانت تجند مقاتلين في سوريا.