الأقصر تتحول لقبلة سياحة الحفلات والفعاليات للبرندات والشركات العالمية بالمعابد الفرعونية

الأقصر - أحمد مرعى

حالة من الرواج السياحى الكبير بأرض الأقصر، وارتفاع نسب الإشغال بالفنادق ترتفع لـ100%، وحركة بيع وشراء فى البازارات السياحية والسوق السياحى، تلك هي الأجواء المميزة التى تحدث فى أرض محافظة الأقصر شرقاً وغرباً، مع تنظيم الإحتفالات والفعاليات العالمية للبرندات والشركات من أوروبا وحول العالم أجمع، حيث تستضيف تلك الفعاليات العشرات من الضيوف من صفوة المجتمع والشباب والفتيات ونجوم الفن والميديا وغيرهم من الذي يساهمون فى حالة الرواج السياحية الكبرى بالأقصر، بعد تحولها لقبلة سياحة الحفلات والفعاليات للبرندات والشركات العالمية.

وجاءت آخر تلك الفعاليات العالمية على أرض الدير البحري بمعبد الملكة حتشبسوت ، بتنظيم فعاليات العرض الموسيقي العالمي لفريق Adriatique بحضور ما يقرب من 3000 سائح، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حيث تم تنظيم الحفل الغنائي الجديد في ساحة معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى، بعد النجاح الكبير الذي حققه حفل شركة الأزياء العالمية الإيطالية الذي أقيم خلال الفترة الماضية، حيث تم الحصول على التصاريح اللازمة لإقامة حفل موسيقي ضخمة في بث مباشر من قلب الأقصر، وذلك من إنتاج شركة عالمية شهيرة ‏لبث الحفلات الموسيقية و الغنائية، حيث أعلنت الشركة عبر موقعها الرسمي على الفيس بوك، إقامة حفل موسيقي كبير لعروض الدي جي بأسعار متنوعة لجمهور الشركة من حول العالم ،وحجز الحضور أكثر من 3000 سائح من حول العالم.

ويقول الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تشهد المعالم الأثرية بمحافظة الأقصر، حالة من الإقبال الكبير من دول العالم أجمع لتنظيم فعالياتها المميزة في قلب عاصمة الحضارة المصرية القديمة، وذلك بعد النجاح مرحبا الساحق لاحتفالية دار الأزياء الإيطالية ستيفانو ريتشي بمعبد حتشبسوت، بمناسبة مرور 50 عاما على إطلاقها، حيث لفتت الأنظار لروعة الأقصر، وخاصة سحر البر الغربي ومعبد حتشبسوت.

ويضيف الدكتور مصطفى وزيري في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه حضر لمصر والأقصر في الحفل الموسيقي العالمي الحالي، حوالي 2000 أجنبي من حول العالم، مما أحدث حالة من الرواج الكبير في الأقصر من زيارات للضيوف للمعالم الأثرية و السياحية صباحاً قبل بدء الحفل مساء اليوم، كما ساهموا في زيادة نسب الإشغال بالفنادق بجانب حركة البيع والشراء من السوق السياحي والبازارات المختلفة حول الأقصر،مشددا على أن تلك الفعاليات العالمية تساهم في حالة من الرواج الكبير في المدن السياحية التي تقام داخلها.

أما الحفل الأهم خلال الأسابيع الماضية، فجاء بإستقبال معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري ومعبد الأقصر بوسط مدينة الأقصر، لعروض أزياء عالمية وحفلات عشاء على مدار 3 أيام بتنظيم دار الأزياء الإيطالية العالمية ستيفانو ريتشي بمناسبة الإحتفال باليوبيل الذهبي للدار، بحضور نجوم العالم وصفوة المجتمع الأوروبي والدولي مما أنعش حركة السياحة والإشغال التي وصلت لـ100% خلال تنظيم الفعاليات.

وعبر شباب الأقصر وقتها عن سعادتهم بخروج الحفل لواحدة من كبرى البراندات العالمية بشكل مميز يليق بمدينة الأقصر، وذلك بحضور أكثر من 400 فرد قامت بدعوتهم الشركة فى حفلها الخاص، ومن بينهم العديد من الشخصيات الفنية والسياسية الشهيرة عالميا على مدار يومين، حيث أقيم حفل عشاء في معبد الأقصر، وحفل عشاء فى معبد هابو وتم تنظيم رحلة في وادي الملوك ثم عرض الأزياء الذي حظي بمتابعة واسعة في مصر.