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حفل غنائي عالمي فى معبد حتشبسوت يدعم السياحة الشتوية بالأقصر.. صور

الإثنين، 13 فبراير 2023 09:51 م
حفل غنائي عالمي فى معبد حتشبسوت يدعم السياحة الشتوية بالأقصر.. صور حفل غنائي عالمي فى معبد الملكة حتشبسوت
الأقصر - أحمد مرعى

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شهد معبد الملكة حتشبسوت في البر الغربي بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الاثنين، استضافة احتفالية عالمية لإحدي الشركات الموسيقية والغنائية الشهيرة حول العالم، وذلك بحضور أكثر من 2000 سائح وضيف من دول أوروبا. 
 
وتم تنظيم الحفل الغنائي الجديد في ساحة معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى، بعد النجاح الكبير الذي حققه حفل شركة الأزياء العالمية الإيطالية الذي أقيم خلال الفترة الماضية، حيث تم الحصول على التصاريح اللازمة لإقامة حفل موسيقى ضخمة في بث مباشر من قلب الأقصر، وذلك من إنتاج شركة عالمية شهيرة ‏لبث الحفلات الموسيقية و الغنائية، حيث أعلنت الشركة عبر موقعها الرسمي على الفيس بوك، إقامة حفل موسيقي كبير لعروض الدي جي بأسعار متنوعة لجمهور الشركة من حول العالم ،وحجز الحضور أكثر من 2000 سائح من حول العالم.
 
ويقول الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تشهد المعالم الأثرية بمحافظة الأقصر، حالة من الإقبال الكبير من دول العالم أجمع لتنظيم فعالياتها المميزة في قلب عاصمة الحضارة المصرية القديمة، وذلك بعد النجاح مرحبا الساحق لاحتفالية دار الأزياء الإيطالية ستيفانو ريتشي بمعبد حتشبسوت، بمناسبة مرور 50 عاما على إطلاقها، حيث لفتت الأنظار لروعة الأقصر، وخاصة سحر البر الغربي ومعبد حتشبسوت. 
 
ويضيف الدكتور مصطفى وزيري في تصريحات خاصة لـليوم السابع، أنه حضر لمصر والأقصر في الحفل الموسيقي العالمي الحالي، حوالى 2000 أجنبي من حول العالم، مما أحدث حالة من الرواج الكبير في الأقصر من زيارات للضيوف للمعالم الأثرية و السياحية صباحاً قبل بدء الحفل مساء اليوم، كما ساهموا في زيادة نسب الاشغال بالفنادق بجانب حركة البيع والشراء من السوق السياحي والبازارات المختلفة حول الأقصر، مشددا على أن تلك الفعاليات العالمية تساهم في حالة من الرواج الكبير في المدن السياحية التي تقام داخلها. 
 
حفل غنائي عالمي فى معبد الملكة حتشبسوت (1)
حفل غنائي عالمي فى معبد الملكة حتشبسوت (1)

حفل غنائي عالمي فى معبد الملكة حتشبسوت (2)
حفل غنائي عالمي فى معبد الملكة حتشبسوت (2)

حفل غنائي عالمي فى معبد الملكة حتشبسوت (3)
حفل غنائي عالمي فى معبد الملكة حتشبسوت (3)

حفل غنائي عالمي فى معبد الملكة حتشبسوت (4)
حفل غنائي عالمي فى معبد الملكة حتشبسوت (4)

حفل غنائي عالمي فى معبد الملكة حتشبسوت (5)
حفل غنائي عالمي فى معبد الملكة حتشبسوت (5)
 

الاقصر

حفل غنائي عالمي بالاقصر

اخبار اليوم

معبد حتشبسوت

حفل موسيقي عالمى بحتشبسوت

اخبار المحافظات



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