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الأعلى للجامعات يعتمد لائحة اخلاقيات البحث العلمى فى مجالات المياه والتربة والهواء

الجمعة، 17 فبراير 2023 10:09 ص
الأعلى للجامعات يعتمد لائحة اخلاقيات البحث العلمى فى مجالات المياه والتربة والهواء المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث
كتب محمد صبحى

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عقد المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث أمس الخميس اجتماعا بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور  مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وحضور بعض  رؤساء الجامعات، و نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث أعضاء المجلس الموقر .

 

وفى بداية الاجتماع ، قدم  المجلس  الشكر إلى الدكتور محمد مصطفى لُطيف - لما قدمه خلال فترة توليه منصب أمين المجلس مع تمنياتهم له بدوام التوفيق فى منصبه الجديد .

 

وأشار الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى سعادته بالعمل مع  أعضاء المجلس الموقر ، وتعزيز التعاون بين أمانة المجلس والجامعات المصرية؛ فيما يخدم منظومة التعليم العالى والبحث العلمى؛ فى ظل صدور قرار توليه منصب أمين المجلس الاعلى للجامعات .

 

 وبدأ المجلس في مناقشة موضوعاته المدرجة بجدول أعماله ، والتى تناولت بحث العديد من الملفات المتعلقة بدور مساهمة الجامعات المصرية فى البحث العلمي والتى منها مناقشة وضع قواعد منظمة لمراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والمراكز والوحدات المثيلة بالجامعات المصرية .

 

اعتماد لائحة اخلاقيات البحث العلمي بالجامعات المصرية فى مجالات ( المياه ، التربة، الهواء) ، ومناقشة انشطة وانجازات الجامعات فى قطاع الدراسات العليا والبحوث .

 

 

واحيط المجلس علما  بقيام جامعة بنها بعقد " المؤتمر السنوى الثاني للدراسات العليا للعلوم التطبيقية بجامعة بنها فى الفترة من 10-11 مايو 2023.


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