استمرار تحصين الثروة الحيوانية ببنى سويف لمواجهة الجلد العُقدى وجُدرى الضأن

بنى سويف هانى فتحى

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدى وجُدري الضأن، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وتبين التقرير اليومي، الذي يعده الدكتور أحمد عبد العليم مدير عام الطب البيطري، أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها وصل إلى 133 ألف و603 رأساً( 100ألف و261من الأبقار ، 32ألف و289من الأغنام ،1053من الماعز)، وذلك منذ انطلاق الحملة "يوم 5 يناير الماضي وحتى 14 فبراير الجاري"، فيما يستمر العمل بالحملة وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف، من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن ،والتي تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية، وأدوات ومعدات أعمال التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

جدير بالًذكر أن المحافظ"الدكتور محمد هاني غنيم"قد أصدر تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المباشر،وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.