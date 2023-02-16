بنى سويف تنظم برنامجا سياحيا لـ41 سائحا إنجليزيا زارو ممشى النيل.. صور

استقبلت بنى سويف فوجًا سياحيًا قوامه 41 سائحًا إنجليزيًا أثناء توقف الباخرة النيلية التى تقلهم، بمرسى النيل السياحى قادمة من القاهرة متجهة إلى أسوان، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالقطاع وتنشيط السياحة والتى يتم تنفيذها تحت إشراف ورعاية مباشرة من المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، تم إعداد برنامج سياحى للفوج أثناء مرور الباخرة بمدينة بنى سويف، والذى أشرفت على تنفيذه الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، وتضمن جولة بالممشى السياحى لكورنيش النيل، وتفقد ممشى العظماء، الذى يحتوى على مجموعة من صور ومعلومات عن بعض المشاهير والأعلام والرموز من أبناء المحافظة، والتى تعمل بنظام الباركود (QR code) الموجود على اللوحة التذكارية

تضمن البرنامج تنظيم حفل فنى قدمته فرقة الفنون الشعبية بنادى الإدارة المحلية، شملت فقرات متنوعة عن رقصات "الصعيدى، التنورة، النوبة، الطبول" وبعض العروض الفنية التى حازت على إعجاب الفوج وتفاعل معها بالاشتراك مع أعضاء الفرقة فى أداء بعض الفقرات منها، فيما يستكمل الفوج برنامجه "اليوم "بزيارة لمنطقة واحة وهرم ميدوم شمال غرب الواسطى

وأعرب أعضاء الفوج عن إعجابهم بما تمتلكه بنى سويف من جمال الطبيعة والشمس المشرقة وروعة منظر النيل، بالإضافة إلى حفاوة الاستقبال والتسهيلات المقدمة لهم من قبل الجهاز التنفيذى بقيادة محافظ الإقليم الدكتورمحمد هانى غنيم، والذى كان قد وجه " بتنظيم زيارة سريعة للفوج لهرم وواحة ميدوم، خلال فترة توقف الباخرة أثناء خط سيرها من أسوان إلى القاهرة، بسبب تعثر مرورها بمجرى النيل "فى الحادى عشر من فبراير الجارى "، والذى تم التغلب عليه سريعًا وإعادة تسيير الباخرة التى كانوا على متنها

أشرف على إعداد البرنامج وتنفيذه كل من: رانيا عزت مدير عام الإدارة السياحة ، هبة السيد وكيل الإدارة العامة للسياحة، ومحمد فتحى مشرف الرحلات بالإدارة، وبالتنسيق مع الثقافة وإدارة الكورنيش ومسؤولى الوحدات المحلية لمركزى بنى سويف والواسطى.