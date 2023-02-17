اليوم السابع
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استقرار أسعار اللحوم في الأسواق..سعر الكيلو من 150 إلى 250 جنيهًا

الجمعة، 17 فبراير 2023 06:00 ص
استقرار أسعار اللحوم في الأسواق..سعر الكيلو من 150 إلى 250 جنيهًا اسعار اللحوم
كتب أحمد حسن

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شهدت أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم استقرار ملحوظ بعد تحرك واضح الأيام الماضية وسط توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق وضخ كميات كبيرة فى الأسواق عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، لضبط الأسعار وعدم تحركها.

 

وتتراوح أسعار البلدى بين 180 و250 جنيها حسب القطعية، وفى بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة، ويجرى طرح الكيلو في منافذ امان بسعر 170 جنيها للكيلو.

 

وبحسب نشرة شعبة القصابين، يباع اللحم الضأن بسعر ما بين 195 و 240 جنيها حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 195- 240 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 175 و 195 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 175 و 195 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 180 و 230 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 140 و 170 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 130 و 150 جنيها، والكبدة المستوردة بين 90 جنيها إلى 110 جنيها.

 

ونجحت الحكومة فى نشر السيارات المتنقلة التى تتيح اللحوم بأسعار مناسبة، سواء عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية مما يوفر مزيد من الاستقرار فى أسعار اللحوم فى الأسواق.

 

 


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