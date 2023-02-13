رئيس جامعة المنوفية يتابع العملية التعليمية بكليات الاقتصاد المنزلى والتربية

المنوفية - محمد فتحى

قام الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، بزيارة تفقدية لكليات الاقتصاد المنزلى والتربية والطفولة المبكرة فى إطار جولاته الدورية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى الحالى.

رافق رئيس الجامعة الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكان فى استقباله الدكتور شريف صبرى عميد الاقتصاد المنزلى، والدكتور عمرو الكشكى عميد التربية للطفولة المبكرة.

تفقد القاصد المدرجات وقاعات التدريس، واطمأن على تواجد أعضاء هيئة التدريس والطلاب وانتظام المحاضرات، موجها بسرعة الانتهاء من إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول بجميع الكليات.

كما تفقد رئيس الجامعة سير العمل بمستشفى الطلبة وتواجد الأطباء والتمريض، وكافة الاحتياجات اللازمة.