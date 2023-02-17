وذكر تلفزيون "تي آر تي وورلد" التركي، اليوم الجمعة، أن حصيلة القتلى في سوريا ارتفعت أيضا إلى 5814 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي القتلى جراء الزلزال في تركيا وسوريا إلى 43 ألفا و858 شخصا.

يشار إلى أن زلزالا بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا الأسبوع الماضي، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.