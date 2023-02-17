وقال قوجة - حسبما ذكر تلفزيون "إيه نيوز" التركي - إنه تم نقل الصبي إلى أحد المستشفيات في منطقة "أنطاكيا" بمحافظة "هتاي".

يشار إلى أن زلزالا بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا مؤخرا، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.