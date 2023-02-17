أعلن وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة، اليوم الجمعة، أن فرق الإنقاذ التركية تمكنت من إنقاذ صبى يبلغ من العمر 14 عاما من تحت الأنقاض، وذلك عقب مرور 260 ساعة من الزلزال المدمر الذى ضرب جنوبى البلاد فى 6 فبراير الجارى.
وقال قوجة - حسبما ذكر تلفزيون "إيه نيوز" التركي - إنه تم نقل الصبي إلى أحد المستشفيات في منطقة "أنطاكيا" بمحافظة "هتاي".
يشار إلى أن زلزالا بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا مؤخرا، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة