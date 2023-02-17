إقبال كبير على عرض مسرحية 101 عزل ضمن فعاليات مسرح التجوال والمواجهة بالوادى الجديد

واستقبل مسرح بيت ثقافة ناصر الثورة العرض المسرحى بحشد جماهيرى كامل العدد، فى ثانى أيام العرض من طلبة وطالبات المدارس واهالى قرية ناصر الثورة والذين أعربوا عن سعادتهم بتقديم هذا العرض بالقرية، وهو من تأليف على عبد القوى الغلبان، اخراج محمد الشرقاوى و تنفيذ احمد ماهر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة لنشر الوعى الثقافى والفنى للقرى والمناطق النائية والاكثر احتياجا.

وفى سياق متصل نظم قصر ثقافة موط أمسية شعرية نظمها أدباء وشعراء نادى ادب قصر ثقافة موط برئاسة الشاعر احمد دياب رئيس مجلس إدارة نادى ادب الداخلة، وبحضور نخبة كبيرة من شعراء وادباء الداخلة وتحت إشراف ايمان يوسف مسئول نادى الادب بالداخلة.

وكان فرع ثقافة الوادى الجديد، أعلن عن الانتهاء من تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية، والمناقشات وورش الحكى فى بيوت وقصور الثقافة بالقرى والمدن، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف الفنان هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة، وضياء مكاوى رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، حيث أعد قصر ثقافة موط ورشة حكى، بعنوان" سامح..انت الرابح، لتعزيز قيم التسامح" وناقشتها إيمان يوسف، كما أعد بيت ثقافة بلاط ورش حكى بعنوان تقوية جهاز المناعة لمقاومة الفيروسات، وناقشتها نفيسة عبدالله، كما قدم بيت ثقافة القصر ورشة حكى عن كيفية قضاء إجازة نصف العام، ناقشتها صفاء شفيق.

كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بباريس ورشة حكى عن نظافة بيئتى، ناقشتها سحر داود،و بيت ثقافة ناصر الثورة أعد ورشة حكى عن " ترشيد المياه" ، مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة ورشة حكى عن التراث الواحاتى وناقشها أشرف مبروك، ومكتبة الطفل والشباب ببغداد ورشة حكى عن الربيع وناقشها أحمد ابو الحسن.