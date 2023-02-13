ثقافة الأقصر تنظم ورشا فنية وأدبية عن المرأة وذوي الهمم.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفني، وفق خطة لنشر الوعي عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للمرأة والفتاة في مجال الفنون"، وتحدثت بالندوة الدكتورة سعاد أحمد عباس، ملقية الضوء على احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة والفتاة في مجال الفنون وتقدم المرأة فى الفن، حتى أصبحت رائدة في هذا المجال الإنساني الذي يعرف الحدود.

كما عقدت محاضرة "التكنولوجيا سلاح ذو حدين"، والتي أوضح من خلالها الباحث العادلي حسان الآثار الإيجابية والسلبية للتكنولوجيا، وكذلك وعقدت محاضرة بعنوان "السد الإثيوبي وأثره على المحاصيل الزراعية" تحدث فيها سيد صدقي فهمي، عن نهر النيل وأهميته لمصر وآثار السد الإثيوبي على المحاصيل الزراعية، كما قدم قصر ثقافة الطفل محاضرة عن "متطلبات ذوى القدرات الخاصة فى المجتمع والقانون"، وأكدت الباحثة نوال عبد النعيم، أن الدولة سنت القوانين لحفظ حقوق ذوي الاحتياجات في التعليم والوظائف وغيرها من مجالات الحياة المختلفة.

كما أعد دوري ثقافي للأطفال أسئلة في المعلومات العامة أدارته إيمان صلاح، وأقام قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر أحمد العراقي، بينما أقامت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة قراءة قصة "طعام الطيور في الطبيعة" تأليف الدكتور سوزان المهدي تحدثت فيها فاطمة محمد حسن عن اختلاف أنواع الأطعمة للطيور في الطبيعة، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة حكي بعنوان"تلوث المدن" تأليف هشام الصياد سردتها وردة حسن، بينما أعد المركز الحضري ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها نجوى النبوى، ونفذت مكتبة النمسا الثقافية ورشة فنون تشكيلية بعنوان"قص ولصق " نفذتها منار محمد، يذكر أن الفعاليات المقدمة تأتي ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي من خلال فرع ثقافة الأقصر.



ثقافة الأقصر تنظم ورش فنية وأدبية عن المرأة



محاضرات عن المرأة وذوي الهمم باليوم العالمي للمرأة والفتاة