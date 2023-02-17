إصابة زوجين بحالة اختناق نتيجة التدفئة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب زوجين بمحافظة الشرقية، صباح اليوم، بحالة اختناق إثر التدفئة من دفاية فحم أثناء نوهما، وجارى نقلهما إلى أقرب مستشفى لتقديم الإسعافات الأولية لهما.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بلاغا من شرطة النجدة، باصابة زوجين بحالة اختناق داخل منزلها بمنطقة القومية نطاق قسم ثان الزقازيق.



وتبين من الفحص إصابة " إسماعيل أ غ" 28 عاما وزوجته" منى ح ف" 25 عاما باختناق، نتيجة التدفئة من دفاية فحم، وجاري تقديم الإسعافات الأولية لهما ونقلهما إلى أقرب مستشفى لتقديم العلاج اللازم.



وفى سياق متصل تكثف الأجهزة الأمنية في مركز شرطة فاقوس بالشرقية جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية لشاب غارقًا في مياه ترعة بحر أبو الأخضر بدائرة مركز شرطة فاقوس،كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود بلاغ بعثور عدد من أهالي قرية كفر العلماء التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس على جثة غارقة في مياه ترعة بحر أبو الأخضر أمام القرية،وتبين من التحريات الأولية العثور على جثة شاب مجهول الهوية طافية فوق مياه ترعة بحر أبو الأخضر أمام قرية كفر العلماء التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، فيما كان جثمان الشاب المعثور عليه يرتدي بنطلون جينز أزرق اللون وبلوفر أسود مخطط باللون الرصاصي، وذلك دون وجود أية مستندات تدل على هويته، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى فاقوس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث والاستعلام عن هوية الشاب من خلال مراجعة المحاضر المحررة بشأن الاختفاء والتغيب خلال الفترة الأخيرة.