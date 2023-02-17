إصابة شخصين فى حادث تصادم بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب شخصين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي مما أدي إلي انقلابهما داخل مصرف زراعي، أمام عزبة رومان التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين الملاكي أرقام 4872 ن ب ص، 1253 ن ف ر، مما أدي إلي انقلابهما داخل مصرف المحيط، وذلك أمام عزبة رومان التابعة للوحدة المحلية بقرية نزلة أسمنت في غرب مركز أبوقرقاص.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع حادث التصادم بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة كلا من: شاهر عيسي محمد 41 عاما، معلم، خالد محمد حشمت 40 عاما، معلم، يقيمان بقرية نزلة أسمنت في مركز أبوقرقاص، حيث أصيب الأول بغيبوبة تامة، والثاني بحروح وكدمات.

تم نقل المصابين إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، ودفعت الوحدة المحلية بقرية نزلة أسمنت بلودر لسحب وانتشال السيارتين من مصرف المحيط حيث تقرر التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.